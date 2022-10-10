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Политика10 октября 2022 15:37

При обстреле ВСУ Курской области ранены два человека

Под сильный артогонь попал приграничный поселок Теткино
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об очередном обстреле приграничья сообщил губернатор региона

Об очередном обстреле приграничья сообщил губернатор региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.

Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

В результате артатаки вспыхнул двухэтажный жилой дом

В результате артатаки вспыхнул двухэтажный жилой дом

Фото: с личной страницы в соцсети.

Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.

Роман Старовойт также добавил, что Курская область будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Министерству обороны и всем подразделениям, которые работают на территории региона и участвуют в специальной военной операции.

Курские предприятия готовы выпускать продукцию для армии, сообщили в администрации региона. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов побывали на нескольких предприятиях, которые уже перепрофилировали производство, оценили мощности, узнали о планах .

- У администрации Курской области есть опыт оперативно реагировать и быстро перестраивать работу. Подобная ситуация возникла два года назад, когда мы столкнулись с пандемией. Мы находились в режиме дефицита СИЗов. Тогда текстильные производства в короткие сроки стали выпускать необходимую продукцию. Сегодня уже 21 предприятие готово работать на нужды Минобороны. Кто-то пока на этапе подготовки, закупает сырье, а кто-то уже поменял вид деятельности, - сказал замгубернатора Сергей Стародубцев.

9 октября ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе Курской области на самой границе с Украиной.

Об этом сообщили в администрации региона.

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна.

Вечером 7 октября Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. На этот раз пострадал поселок Волфино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим, - сказал глава региона.

Армия и безопасностьПроисшествия: ЧП