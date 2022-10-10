При обстреле ВСУ Курской области ранены два человека

Об очередном обстреле приграничья сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Теткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.

Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

В результате артатаки вспыхнул двухэтажный жилой дом Фото: с личной страницы в соцсети.

Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.

Роман Старовойт также добавил, что Курская область будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Министерству обороны и всем подразделениям, которые работают на территории региона и участвуют в специальной военной операции.

Курские предприятия готовы выпускать продукцию для армии, сообщили в администрации региона. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов побывали на нескольких предприятиях, которые уже перепрофилировали производство, оценили мощности, узнали о планах .

- У администрации Курской области есть опыт оперативно реагировать и быстро перестраивать работу. Подобная ситуация возникла два года назад, когда мы столкнулись с пандемией. Мы находились в режиме дефицита СИЗов. Тогда текстильные производства в короткие сроки стали выпускать необходимую продукцию. Сегодня уже 21 предприятие готово работать на нужды Минобороны. Кто-то пока на этапе подготовки, закупает сырье, а кто-то уже поменял вид деятельности, - сказал замгубернатора Сергей Стародубцев.

9 октября ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе Курской области на самой границе с Украиной.

Об этом сообщили в администрации региона.

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна.

Вечером 7 октября Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. На этот раз пострадал поселок Волфино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим, - сказал глава региона.