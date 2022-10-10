В Курской области планируют усилить группировку войск

Группировку войск усилят для защиты государственных границ и пресечения обстрелов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Скоро в Курской области будет усилена группировка войск, об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.

Роман Старовойт также добавил, что Курская область будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Министерству обороны и всем подразделениям, которые работают на территории региона и участвуют в специальной военной операции.

Ранее 9 октября ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной.

Об этом сообщили в администрации региона.

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна.