В Курской области ВСУ обстреляли монастырь

Обстановка на границе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 октября ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной.

Об этом сообщили в администрации региона.

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна.

Вечером 7 октября Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. На этот раз пострадал поселок Волфино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим, - сказал глава региона.