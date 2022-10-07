ВСУ снова обстреляли поселок в Курской области

Зафиксировано пять прилетов Фото: материалы пресс-служб

Вечером 7 октября Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. На этот раз пострадал поселок Волфино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 6 октября приграничные районы Курской области дважды подверглись атаке ВСУ.

В очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района.

- Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал глава региона.

Ранее 6 октября под обстрел ВСУ снова попало село Гордеевка Кореневского района.

- Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз, - сказал Роман Старовойт.