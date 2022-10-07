В сети появились фото обстрела курского поселка ВСУ

6 октября обстрелу подверглись сразу два села Фото: предоставлено пресс-службой

Как сообщала ранее КП, 6 октября приграничные районы Курской области дважды подверглись атаке ВСУ.

в очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал глава региона.

В результате обстрела серьезно пострадали дома Фото: предоставлено пресс-службой

В результате обстрела серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская.

Фото обстрелянного поселка 7 октября в сети выложил глава региона Роман Старовойт.

- Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки, - добавил губернатор.

В Теткино поврежден также газопровод Фото: предоставлено пресс-службой

Ранее 6 октября под обстрел ВСУ снова попало село Гордеевка Кореневского района.

- Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз, - сказал Роман Старовойт.

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено с 7 октября на 15 суток до 22 октября.

Об этом сообщили в администрации региона.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

За последние два дня пришли вести о гибели сразу трех курян в СВО.

Курянин Сергей Шепелев погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили 7 октября в администрации Курска.

Сергею исполнилось 26 лет. После службы в армии проходил контрактную службу ефрейтором во взводе РХБ разведки.

- Сергей Шепелев погиб, храбро и мужественно выполняя свой воинский долг. Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - добавили в мэрии Курска.

6 октября КП сообщала, что в ходе специальной военной операции погибли два курянина.

Младший сержант Владимир Дмитриевич Анащенко погиб при выполнении специального задания в ходе военной операции на Украине. Владимиру было 48 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Курянин Александр Владимирович Трубачев погиб в ходе специальной военной операции.

Александру было 46 лет. Несколько раз опытный военный был в Чеченской республике, был командиром подразделения войсковой разведки. Помимо этого курянин проходил службу и в республике Ингушетия.

С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания.