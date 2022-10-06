В СВО погибли еще двое курян

В регион продолжают приходить скорбные вести Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погибли два курянина. Об этом сообщили 6 октября в мэрии Курска.

Младший сержант Владимир Дмитриевич Анащенко погиб при выполнении специального задания в ходе военной операции на Украине. Владимиру было 48 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Курянин Александр Владимирович Трубачев погиб в ходе специальной военной операции.

Александру было 46 лет. Несколько раз опытный военный был в Чеченской республике, был командиром подразделения войсковой разведки. Помимо этого курянин проходил службу и в республике Ингушетия.

С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания.

Администрация города и глава Курска приносят свои соболезнования родным и близким погибших.

5 октября губернатор Курской области Старовойт побывал во Владимирской области, где проходят подготовку мобилизованные куряне:

- Посетил наших военнослужащих и пообщался с ними. Обошел места расположения, столовую, банный комплекс. Было много бытовых вопросов. В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта.

Конечно, приехал не с пустыми руками. Передал комплекты от администрации Курской области и муниципальных образований: от одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей. Всего десять тонн.