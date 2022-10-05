"Где-то нормально, а где-то просто ужас": курский губернатор раскритиковал учебную часть Минобороны

В регионе предложили предпринимателям организовать благотворительный сбор продуктов и личных вещей для участников СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки" , - написал в своем блоге глава Курской области Роман Старовойт.

Губернатор сообщил, что посетил все воинские части, где сейчас находятся мобилизованные куряне. Условия разные.

"Было много бытовых вопросов"

Так, 5 октября Старовойт побывал во Владимирской области, где проходят подготовку мобилизованные куряне:

- Посетил наших военнослужащих и пообщался с ними. Обошел места расположения, столовую, банный комплекс. Было много бытовых вопросов. В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта.

Конечно, приехал не с пустыми руками. Передал комплекты от администрации Курской области и муниципальных образований: от одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей. Всего десять тонн. С командирами нахожусь на постоянной связи. Кстати, выслушал благодарности в адрес курских мобилизованных ребят, говорят, что наши — самые дисциплинированные и патриотический настрой на высоте.

Собрали резиновые сапоги, белье и носки

Накануне в регионе собирали "гуманитарку" для мобилизованных земляков. На базе Аварийно-спасательной службы Курской области приготовили к отправке большую партию гуманитарного груза.

В обладминистрации рассказали, что помощь оказали сотрудники одной из коммерческих фирм:

- Они передали более четырех тысяч резиновых сапог, белье и носки, плащи, коврики, шапки на общую сумму около 13 миллионов рублей. Кроме того, курский индивидуальный предприниматель передал 400 комплектов нательного белья.

Всего военнослужащим доставят около 20 тонн обмундирования и личных вещей, заверили чиновники.

Также комитет по культуре Курской области подготовил к отправке партию гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. 14 октября в Курской области планировали провести праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но власти региона решили отменить гуляния, пройдет только праздничное богослужение:

- Комитет по культуре Курской области обратился к предпринимателям с предложением организовать благотворительный сбор продуктов и личных вещей для участников СВО.

Одна из компаний передала российским военным лимонад, снэковые и хлебные изделия, Обоянский консервный завод отправил на передовую партию повидла, председатель курского кооператива – посылки со сгущенным молоком. Также гуманитарную помощь оказал магазин форменной одежды – 480 пар теплых носков.

Общий вес груза составил более тонны. Сотрудники комитета передали его на базу Аварийно-спасательной службы Курской области. В ближайшее время груз отправят военнослужащим.

Жалобы продолжают поступать

По официальной информации, от курян поступило около 150 жалоб от мобилизованных и их родных, из них рассмотрели пока менее половины. 45 человек вернут домой - их мобилизовали незаконно.

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, улица Дзержинского 53, кабинеты №2 и №7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru.

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.