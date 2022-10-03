Курская фирма передала мобилизованным резиновые сапоги, шапки и носки

Также военным доставят белье и плащи Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Аварийно-спасательной службе Курской области готовится к отправке большая партия гуманитарного груза. Его передадут мобилизованным жителям региона.

Помощь оказали сотрудники одной из коммерческих фирм.

- Они передали более четырех тысяч резиновых сапог, белье и носки, плащи, коврики, шапки на общую сумму около 13 миллионов рублей. Кроме того, курский индивидуальный предприниматель передал 400 комплектов нательного белья, - рассказали в обладминистрации.

Всего военнослужащим доставят около 20 тонн обмундирования и личных вещей. Как сообщил начальник Аварийно-спасательной службы Курской области Геннадий Бахтояров, отправка гуманитарного груза состоится в ближайшие дни.