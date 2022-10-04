В Курской области принято 45 решений об отмене мобилизации

Мобилизация в регионе продолжается Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области мероприятия частичной мобилизации проходят планово, сообщили в Доме Советов.

- Отрабатываем индивидуально все жалобы, которые поступают в администрацию Курской области из разных источников от мобилизованных и их родственников. На данный момент у нас 149 обращений, рассмотрели уже 71, - рассказал глава региона Роман Старвойт.

Всего в регионе принято 45 решений об отмене мобилизации.

Ранее КП сообщала, что в Аварийно-спасательной службе Курской области готовится к отправке большая партия гуманитарного груза. Его передадут мобилизованным жителям региона.

Помощь оказали сотрудники одной из коммерческих фирм.

- Они передали более четырех тысяч резиновых сапог, белье и носки, плащи, коврики, шапки на общую сумму около 13 миллионов рублей. Кроме того, курский индивидуальный предприниматель передал 400 комплектов нательного белья, - рассказали в обладминистрации.