В Курской области принято 45 решений об отмене мобилизации

Мобилизация в регионе продолжается
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области мероприятия частичной мобилизации проходят планово, сообщили в Доме Советов.
- Отрабатываем индивидуально все жалобы, которые поступают в администрацию Курской области из разных источников от мобилизованных и их родственников. На данный момент у нас 149 обращений, рассмотрели уже 71, - рассказал глава региона Роман Старвойт.
Всего в регионе принято 45 решений об отмене мобилизации.
Ранее КП сообщала, что в Аварийно-спасательной службе Курской области готовится к отправке большая партия гуманитарного груза. Его передадут мобилизованным жителям региона.
Помощь оказали сотрудники одной из коммерческих фирм.
- Они передали более четырех тысяч резиновых сапог, белье и носки, плащи, коврики, шапки на общую сумму около 13 миллионов рублей. Кроме того, курский индивидуальный предприниматель передал 400 комплектов нательного белья, - рассказали в обладминистрации.