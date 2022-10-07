В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлили до 22 октября

Жителей призывают сообщать о подозрительных людях и бесхозных предметах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено с 7 октября на 15 суток до 22 октября.

Об этом сообщили в администрации региона.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Накануне, 6 октября, ВСУ дважды обстреляли регион. Один человек погиб.

6 октября в очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал глава региона.