При обстреле ВСУ поселка в Курской области погиб 72-летний мужчина

В очередной раз был атакован поселок Теткино Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

6 октября в очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал глава региона.

В результате обстрела серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская.

- Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки, - добавил губернатор.

Ранее 6 октября под обстрел ВСУ снова попало село Гордеевка Кореневского района.

- Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз, - сказал Роман Старовойт.