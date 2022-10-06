ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области

В результате обстрела пострадали три дома Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 6 октября, под обстрел ВСУ снова попало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что жителям приграничья Курской области предложили эвакуироваться. 1 октября губернатор Курской области Роман Старовойт посетил приграничные районы. Он проверил ход восстановления домов, которым причинен ущерб от обстрелов ВСУ:

- Побывал в селе Гордеевка Кореневского района. 30 сентября оно подверглось агрессии: пострадали два дома, поврежден забор.

Желающим переехать из приграничного села готовы предоставить временное жилье, сообщил Старовойт.