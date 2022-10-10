Курские предприятия перепрофилируют производство для нужд армии

Экономика меняет свой профиль Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские предприятия готовы выпускать продукцию для армии, сообщили в администрации региона. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов побывали на нескольких предприятиях, которые уже перепрофилировали производство, оценили мощности, узнали о планах .

- У администрации Курской области есть опыт оперативно реагировать и быстро перестраивать работу. Подобная ситуация возникла два года назад, когда мы столкнулись с пандемией. Мы находились в режиме дефицита СИЗов. Тогда текстильные производства в короткие сроки стали выпускать необходимую продукцию. Сегодня уже 21 предприятие готово работать на нужды Минобороны. Кто-то пока на этапе подготовки, закупает сырье, а кто-то уже поменял вид деятельности, - сказал замгубернатора Сергей Стародубцев.

Так, Курский аккумуляторный завод выпускает более 300 наименований изделий как для гражданских целей, так и для военных.

- Из всего объема доля заказов по «военке» увеличилась практически втрое, иногда достигает 50%. Аккумуляторы наши идут на тяжелые военные машины, к примеру, «КамАЗы» и «Уралы». Всего за день собираем 4-6 тысяч аккумуляторов, - рассказал представитель завода.

Также предприятие активно оказывает гуманитарную помощь, в том числе закупает спецтехнику: дроны, приборы ночного видения, тепловизоры.

«Бел-Поль» – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями. В пандемию здесь начали выпускать защитные медицинские костюмы. Сейчас пробуют делать бескаркасные носилки и военные баулы. В сутки отшивают около 200 спальных мешков для солдат. Уже есть заказ для Курской и Белгородской областей.

- Разработали собственную технологию. Изготовили свои лекала. Пласты подобрали специальные: это не просто синтепон, а термофайбер, который отличается высокими свойствами теплосбережения и легким весом. Заказали и уже привезли подходящую ткань с полиуретановой пропиткой. Начали производство. Сейчас должны отшить около четырех тысяч штук, - рассказали на предприятии.

Швейное предприятие «ФормТекс» специализируется на текстиле для ресторанов и гостиниц. В 2020 году компания в числе первых начала отшивать маски, здесь разработали модели защитных комбинезонов и не только. Теперь помогают армии.

- Пока шьем около 60 спальников в день, но мы только начали. Дальше будет больше. У нас два слоя синтепона, слой толстого флиса на подкладке, сверху водонепроницаемая ткань. Также мы делаем водонепроницаемые сумочки-аптечки, которые солдат всегда с собой носит, - отметила представитель компании Мария Казакова.

9 октября ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной.

Об этом сообщили в администрации региона.

Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна.

Вечером 7 октября Курская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. На этот раз пострадал поселок Волфино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим, - сказал глава региона.