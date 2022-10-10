В Курске часть ограждений заменят живой изгородью

Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске рассматривают возможность замены металлических перильных ограждений вблизи пешеходных переходов и социально значимых учреждений на живую изгородь.

- В качестве эксперимента совместно с коллегами проработаем вопрос установки декоративной изгороди в местах, где это возможно. Также предлагаю рассмотреть варианты усовершенствования установленных ранее ограждений, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Согласно нормативу, живую изгородь можно размещать в местах, где ширина газона более одного метра.

В областной администрации сообщают, что в ближайшие дни пройдет обследование центральных улиц Курска, по итогам которого составят перечень объектов, где замена перильных ограждений на кустарники возможна уже в этом году.

Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут. По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы, например, вблизи образовательных учреждений.