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Общество10 октября 2022 14:59

В Курске часть ограждений заменят живой изгородью

Продолжается благоустройство городских территорий
Кристина ГОРБАТЕНКО
Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут

Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске рассматривают возможность замены металлических перильных ограждений вблизи пешеходных переходов и социально значимых учреждений на живую изгородь.

- В качестве эксперимента совместно с коллегами проработаем вопрос установки декоративной изгороди в местах, где это возможно. Также предлагаю рассмотреть варианты усовершенствования установленных ранее ограждений, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Согласно нормативу, живую изгородь можно размещать в местах, где ширина газона более одного метра.

В областной администрации сообщают, что в ближайшие дни пройдет обследование центральных улиц Курска, по итогам которого составят перечень объектов, где замена перильных ограждений на кустарники возможна уже в этом году.

Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут. По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы, например, вблизи образовательных учреждений.