Главные новости Курска на 7 октября 2022 года: обстрел приграничья, централизация "скорой" и гибель курян в СВО

Регион снова подвергся обстрелу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В службе скорой медицинской помощи Курской области продолжается централизация. На данный момент к городской станции присоединили уже 21 отделение «скорой» районов. Так, с 1 октября в единую службу СМП региона вошли подстанции Касторенского, Горшеченского, Тимского, Черемисиновского и Советского районов.

- Централизация позволила повысить уровень готовности службы к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи пострадавшим, - говорят в областной администрации.

Сейчас в службе скорой медицинской помощи региона работают более ста бригад, из них десять реанимационных, одна психиатрическая и четыре педиатрических. В автопарке – 176 автомобилей, из них 83% моложе пяти лет.

6 октября, под обстрел ВСУ снова попало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что жителям приграничья Курской области предложили эвакуироваться. 1 октября губернатор Курской области Роман Старовойт посетил приграничные районы. Он проверил ход восстановления домов, которым причинен ущерб от обстрелов ВСУ:

- Побывал в селе Гордеевка Кореневского района. 30 сентября оно подверглось агрессии: пострадали два дома, поврежден забор.

Желающим переехать из приграничного села готовы предоставить временное жилье, сообщил Старовойт.

В ходе специальной военной операции погибли два курянина. Об этом сообщили 6 октября в мэрии Курска.

Младший сержант Владимир Дмитриевич Анащенко погиб при выполнении специального задания в ходе военной операции на Украине. Владимиру было 48 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Курянин Александр Владимирович Трубачев погиб в ходе специальной военной операции.

Александру было 46 лет. Несколько раз опытный военный был в Чеченской республике, был командиром подразделения войсковой разведки. Помимо этого курянин проходил службу и в республике Ингушетия.

С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания.

Администрация города и глава Курска приносят свои соболезнования родным и близким погибших.

5 октября губернатор Курской области Старовойт побывал во Владимирской области, где проходят подготовку мобилизованные куряне:

- Посетил наших военнослужащих и пообщался с ними. Обошел места расположения, столовую, банный комплекс. Было много бытовых вопросов. В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта.

Конечно, приехал не с пустыми руками. Передал комплекты от администрации Курской области и муниципальных образований: от одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей. Всего десять тонн.