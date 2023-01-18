Курские медики рассказали, кому запрещено окунаться в прорубь

В ночь с 18 на 19 января куряне по традиции будут принимать участие в крещенских купаниях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ночь с 18 на 19 января жители региона по традиции будут принимать участие в крещенских купаниях.

В городе - три оборудованных купели

В связи с постепенным уменьшением ледяного покрова на водоемах Курской области спасатели предупреждают курян о том, что для процедуры омовения необходимо выбирать только специально оборудованные места.

Таких в регионе по уточненным данным будет 44. Из них три – в областном центре - Ермошкино озеро, пляж «Городской» на реке Тускарь и на Боевке в районе переходного моста.

Возле подготовленных прорубей на естественных водоемах будут дежурить спасатели МЧС по Курской области. Дополнительно привлекут общественных спасателей, представителей казачества, волонтеров, добровольные народные дружины.

Не рекомендуют детям и беременным

Особое внимание нужно обратить на рекомендации врачей.

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, пожилым людям.

При резком перепаде температур организм испытывает сильнейший стресс, поэтому к окунанию в прорубь рекомендуют готовиться заранее

Окунаться лучше подготовленным

При нырянии в прорубь кратковременный стресс может привести к обострению имеющихся заболеваний, предупреждают врачи.

В результате даже разового употребления алкоголя перед или после окунания в прорубь возникает дополнительная нагрузка на сердце, учащается пульс, расстраивается сердечный ритм.

Готовить организм ребенка старше семи лет к купанию в ледяной воде нужно минимум за год. Подготовка начинается с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм. Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду может вызвать паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания.

Также при погружении в холодную воду может случиться переохлаждение.

КАК ПОГОДКА?

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21:00 18 января до девяти часов вечера 19 января будет облачно. Ночью ожидаются дожди, днем - небольшие дожди. Местами возможен туман.

Ранее синоптики сообщали, что в область придет ледяной дождь. А столбик термометра на Крещенье поднимется до +8. Температура ночью составит 0-5° тепла.

ЗНАЙ!

Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области напоминают основные правила безопасности во время крещенских купаний:

- окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;

- перед спуском в прорубь необходимо разогреть тело;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

- во избежание общего переохлаждения организма в воде рекомендуется находиться не более одной минуты;

- после купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения необходимо выпить теплый чай. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки.