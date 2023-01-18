Курские медики рассказали, кому запрещено окунаться в прорубь

В ночь с 18 на 19 января куряне по традиции будут принимать участие в крещенских купаниях
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В ночь с 18 на 19 января жители региона по традиции будут принимать участие в крещенских купаниях.
В связи с постепенным уменьшением ледяного покрова на водоемах Курской области спасатели предупреждают курян о том, что для процедуры омовения необходимо выбирать только специально оборудованные места.
Таких в регионе по уточненным данным будет 44. Из них три – в областном центре - Ермошкино озеро, пляж «Городской» на реке Тускарь и на Боевке в районе переходного моста.
Возле подготовленных прорубей на естественных водоемах будут дежурить спасатели МЧС по Курской области. Дополнительно привлекут общественных спасателей, представителей казачества, волонтеров, добровольные народные дружины.
Особое внимание нужно обратить на рекомендации врачей.
Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, пожилым людям.
При резком перепаде температур организм испытывает сильнейший стресс, поэтому к окунанию в прорубь рекомендуют готовиться заранее
При нырянии в прорубь кратковременный стресс может привести к обострению имеющихся заболеваний, предупреждают врачи.
В результате даже разового употребления алкоголя перед или после окунания в прорубь возникает дополнительная нагрузка на сердце, учащается пульс, расстраивается сердечный ритм.
Готовить организм ребенка старше семи лет к купанию в ледяной воде нужно минимум за год. Подготовка начинается с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм. Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду может вызвать паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания.
Также при погружении в холодную воду может случиться переохлаждение.
По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21:00 18 января до девяти часов вечера 19 января будет облачно. Ночью ожидаются дожди, днем - небольшие дожди. Местами возможен туман.
Ранее синоптики сообщали, что в область придет ледяной дождь. А столбик термометра на Крещенье поднимется до +8. Температура ночью составит 0-5° тепла.
Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области напоминают основные правила безопасности во время крещенских купаний:
- окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;
- перед спуском в прорубь необходимо разогреть тело;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
- во избежание общего переохлаждения организма в воде рекомендуется находиться не более одной минуты;
- после купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения необходимо выпить теплый чай. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки.