19 января в Курской области потеплеет до +8 градусов

Возможен ледяной дождь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 18 января по девять часов вечера 19 января будет облачно. Ночью ожидаются дожди, днем - небольшие дожди. Местами возможен туман.

Ранее синоптики сообщали, что в область придет ледяной дождь.

Ветер будет юго-восточный 8-13 м/c, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью составит 0-5° тепла, днем - 3-8° тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане и соблюдать правила безопасности.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения -112.