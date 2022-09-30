Главные новости Курска на 30 сентября 2022 года: обстрелы приграничья, мобилизация и разъяснения чиновников

В регионе сохраняется "желтый" режим террористической опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды. Специалисты уже на месте и приступили к ликвидации последствий.

29 сентября куряне обеспокоенно сообщали, что слышат в Судже громкие звуки, похожие на орудийные залпы. Губернатор Роман Старовойт поспешил успокоить местных жителей и прокомментировал ситуацию у себя в соцсетях.

- В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже, сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории, - сообщил глава региона.

Курской области до 2 октября проходят учебные стрельбы.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

В Курской области продолжается частичная мобилизация. Так, утром 29 сентября из военкомата Центрального и Сеймского округа Курска отправили около сотни мобилизованных мужчин. Также продолжают вручать повестки под роспись.

- Есть случаи, когда сотрудникам военкомата просто не открывают двери, отключают домофоны. Вчера из 180 вручили десять повесток. Позавчера из 167 — 17 повесток. Я призываю граждан к сознательности, — военком Центрального и Сеймского округа Курска Игорь Ясько.

В свою очередь, в соцсетях губернатор Курской области сообщил, что Минобороны РФ сократило количество курян, подлежащих частичной мобилизации.

- Частичная мобилизация в Курской области проходит по графику. Однако по указанию Минобороны сокращено количество курян, которых необходимо призвать в ее рамках, - сказал глава региона.

О том, сколько еще мобилизованных должна отправить Курская область, военные не сообщают.

- В связи с распространением фейковой информации о возможной эвакуации сотрудников органов исполнительной власти из областного центра и районов Курской области в комитете региональной безопасности прокомментировали ситуацию, - сообщает пресс-служба администрации Курской области. - По последней информации, в областной и районных администрациях есть планы эвакуации, они периодически уточняются, но реальной эвакуации не планируется. Возможны только тренировочные мероприятия в рамках проводимых штабных учений.

Учебно-тренировочные эвакуации ежегодно проходят в рамках работы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- Принудительная эвакуация возможна только в случае введения военного положения, в других случаях эвакуировать граждан не будут. Военного положения у нас нет, – отметил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

29 сентября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман обратился к курянам:

- Уважаемые жители Рыльского района! Убедительно прошу не распространять слухи о якобы планируемой в ближайшие дни эвакуации нашего населения в Тамбов или еще куда–то! По информации руководства военной группировки российской армии на территории Рыльского района, никаких масштабных угроз для нашего района в настоящее время нет.