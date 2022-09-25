Вернули воду и электричество, отремонтировали крыши: в Курской области ликвидируют последствия урагана

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

В Курской области продолжают восстанавливать пострадавшие от урагана объекты. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, территория автотехнического колледжа в Курсе полностью расчищена. На здании учебного корпуса отремонтируют более 3 тыс. м² кровли, на общежитии - свыше 800 м² кровли. Срок работ - три недели.

- Параллельно переходим к ремонту общежития техникума, тут нужно заменить 71 окно. В этом корпусе учились 179 студентов, они находятся на дистанционном обучении. Остальных расселяем по общежитиям других учебных заведений, они продолжают учиться очно, - добавил глава региона.

В селе Пригородная Слободка Льговского района трудятся более 220 человек, также помогают сотрудники пожарной части и волонтеры. Уже восстановлена кровля на 93 домах. Работы завершат до среды. С понедельника начнут ставить окна.

По итогам обследования специалисты признали 10 домов непригодными для проживания. Люди вынуждены оставаться у родственников. В этих случаях власти обещают компенсировать стоимость повреждений или построить заново.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

- По мере готовности домов подключаем свет: восстановлены 11 высоковольтных опор, без освещения остались несколько домов. Водоснабжение налажено в полной мере, - отметил Старовойт. - Повреждены 37 автомобилей селян. Работают оценщики. По итогам выплатят компенсацию жителям. Первые выплаты начнутся в первой декаде октября.

Всего в восстановительных работах во всех пострадавших населенных пунктах региона задействованы более 500 человек и 71 единица техники.

Сильный ураган, грозы и ливень прошлись по Курской области 18 сентября. Повреждения зафиксировали в 42 населенных пунктах в 11 районах. Больше всего пострадали Льговский и Кореневский районы. Там пострадали сотни домов, десятки легковых автомобилей, рухнули более 50 деревьев. В Курске погибли два человека.