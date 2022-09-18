Ураган с ливнем прошелся по Курску. Погибли студент и прохожий, 87 населенных пунктов остались без света

В самом Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сильный ветер сорвал крышу. фото: СУ СК России по Курской области Фото: материалы пресс-служб

18 сентября на Курскую область обрушилась непогода: ливень с грозой и сильным ветром. У села Ольговка местные жители увидели торнадо. В областной администрации сообщают, что после урагана без электричества остаются 87 населенных пунктов региона, в них проживает больше пяти тысяч человек.

В самом Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сильный ветер сорвал крышу, пострадало и здание общежития.

- На данный момент специалисты регионального комитета образования и науки и силовики находятся на месте. Часть студентов уже забрали родители, часть переведены в корпус общежития, расположенного на улице Энгельса, остальные расселены в комнатах второго, третьего и четвертого этажей, не пострадавших от урагана. Ситуация находится под контролем, – отметила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

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К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 18-летний студент колледжа. В СУ СК Курской области рассказали, что парень был в комнате общежития один. Из-за сильного ветра кусок дерева выбил окно, стекло которого попало молодому человеку в живот. Из-за полученного ранения он скончался на месте.

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Также в областной администрации сообщили, что под упавшим деревом был обнаружен еще один погибший.

В МЧС предупредили, что ветер с порывами до 22 м/с сохранится в области до 19 сентября.