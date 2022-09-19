Последствия урагана в Курской области: два человека погибли, без света остались 152 населенных пункта

МЧС предупредило о сильном ветре и 19 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области устраняют последствия непогоды.

Вечером 18 сентября в Курской области прошли сильные ураган, грозы, ливень.

О предполагаемых осадках и сильном ветре жителей региона предупредили дежурной сводкой МЧС, однако никто не ожидал, что последствия непогоды могут быть такими.

- В результате непогоды повреждения зафиксированы в 11 муниципальных образованиях, 42 населенных пунктах. Удар стихии в основном пришелся на Льговский и Кореневский районы, где пострадали сотни домов, десятки легковых автомобилей, было повалено более 50 деревьев. В Курске погибли два человека - студент автотехнического колледжа и мужчина, личность которого устанавливается, - сообщили в администрации региона.

КП накануне рассказывала, что в Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сильный ветер сорвал крышу, пострадало и здание общежития.

К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 18-летний студент колледжа. В СУ СК Курской области рассказали, что парень был в комнате общежития один. Из-за сильного ветра кусок дерева выбил окно, стекло которого попало молодому человеку в живот. Из-за полученного ранения он скончался на месте.

- Часть студентов уже забрали родители, часть переведены в корпус общежития, расположенного на улице Энгельса, остальные расселены в комнатах второго, третьего и четвертого этажей, не пострадавших от урагана. Ситуация находится под контролем, – отметила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

Еще один человек, личность которого устанавливают, погиб, придавленный упавшим деревом. Трагедия произошла также в Курске.

Шквалистый ветер оборвал провода. Электроснабжение было нарушено в 152 населенных пунктах, жилых домах и социальных объектах. Более 40 бригад филиала ПАО «Россети Центр» проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках.

В Курске больше всего пострадал Сеймский округ, в частности микрорайон Волокно. Здесь упало 33 дерева, 12 из них уже убрали.

Повреждено 21 авто, пострадали кровли на пяти жилых домах и трех частных домах. 103 жилых дома находятся без электричества.

- Организована деятельность оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К работе привлечены сотрудники МЧС, комитета региональной безопасности, аварийно-спасательной службы, коммунальных служб, - сказали в обладминистрации.

В Курской области после воскресного урагана сохраняется прогноз неблагоприятных погодных явлений. Сильный ветер может доходить до 17-22 м/с. Возможны грозы.

Курян просят соблюдать правила безопасности и сообщать о последствиях стихии, поваленных деревьях, обрывах проводов по номеру 112.