Главные новости Курска на 24 сентября 2022 года: выплаты мобилизованным, инфляция и отопительный сезон

Годовая продовольственная инфляция составила более 18% в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.

Предусмотрена поддержка и тех курян, которые записались в мобилизационный людской резерв. При заключении контракта вознаграждение составит 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей резервисты получат при их участии в проведении военных сборов в полевых условиях. Ежемесячно они будут получать доплату в пять тысяч рублей.

- Часть необходимых документов уже подписана, остальные поручил подготовить в кратчайшие сроки. Выплаты получат и те куряне, которые уже заключили контракты или были мобилизованы, - пообещал губернатор.

В августе 2022 года годовая инфляция в Курской области составила 16,8%. В региональном отделении Банка России проанализировали, какие факторы оказали основное влияние на динамику цен в регионе. Среди них – увеличение предложения на продовольственном рынке, укрепление рубля в предыдущие периоды, снижение издержек производителей, сообщает ведомство.

В августе продовольственная инфляция в регионе снизилась и составила 18,4%. За счет увеличения площадей местных фруктовых садов, посевов овощей открытого грунта и повышения урожайности выросло предложение фруктов и овощей. В результате подешевела капуста и снизился рост цен на яблоки, картофель, чеснок и лук. Наращивание импортных поставок повлияло на снижение цен в годовом выражении на апельсины и лимоны, а также замедление годового прироста цен на бананы. Положительное влияние на такую динамику цен оказало также принятое правительством решение об обнулении ввозных пошлин.

В областной администрации сообщили, что регион на 99% готов к отопительному сезону. Подходит к концу ремонт тепловых сетей, закончить его должны до конца месяца.

- Ключевой объект – реконструкция сети по улице Ленина. К началу следующей недели планируют завершить технологические работы и приступить к благоустройству территории, - сказали в обладминистрации.