Курская область на 99% готова к отопительному сезону

Социальные объекты подключают к отоплению по заявкам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что регион на 99% готов к отопительному сезону. Подходит к концу ремонт тепловых сетей, закончить его должны до конца месяца.

- Ключевой объект – реконструкция сети по улице Ленина. К началу следующей недели планируют завершить технологические работы и приступить к благоустройству территории, - сказали в обладминистрации.

Всего в 2022 году на обследование и модернизацию инженерных сетей направлен 1,731 миллиард рублей. Полностью готовы котельные установки, объекты водоснабжения и водоотведения, завершают работы на теплосетях.

Также на 90% многоквартирных домов оформлены акты готовности. По остальным проведут проверки и примут меры к управляющим компаниям.

Социальные объекты Курской области подключают к отоплению по заявкам. Теплоснабжение уже обеспечено в 560 учреждениях.