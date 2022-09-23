Годовая инфляция в Курской области составила более 16%

Объемы производства мяса в регионе выросли Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе 2022 года годовая инфляция в Курской области составила 16,8%. В региональном отделении Банка России проанализировали, какие факторы оказали основное влияние на динамику цен в регионе. Среди них – увеличение предложения на продовольственном рынке, укрепление рубля в предыдущие периоды, снижение издержек производителей, сообщает ведомство.

В августе продовольственная инфляция в регионе снизилась и составила 18,4%. За счет увеличения площадей местных фруктовых садов, посевов овощей открытого грунта и повышения урожайности выросло предложение фруктов и овощей. В результате подешевела капуста и снизился рост цен на яблоки, картофель, чеснок и лук. Наращивание импортных поставок повлияло на снижение цен в годовом выражении на апельсины и лимоны, а также замедление годового прироста цен на бананы. Положительное влияние на такую динамику цен оказало также принятое правительством решение об обнулении ввозных пошлин.

Курские животноводы и птицеводы в августе заметно увеличили объемы производства мяса. Предложение выросло, в результате чего снизились годовые темпы прироста цен на говядину, баранину, мясо птицы, подешевела свинина. Увеличились беспошлинные поставки из-за рубежа замороженной говядины.

А вслед за корректировкой стоимости сырья уменьшился и годовой темп прироста цен на колбасу и сосиски.