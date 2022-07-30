Что в Курске можно сдать на переработку?

Вместо того, чтобы выбросить в мусор, курянам предлагают сдать пластик, бумагу, ткани и многое другое в переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

31 июля по Курску пройдет "Экотакси", у всех желающих будет возможность провести глобальное "расхламление" в доме и сдать на переработку ненужные вещи. Тем более, что в этот раз волонтеры будут принимать также одежду и ткани.

Рассказываем, где ловить "Экотакси" и как правильно подготовить вещи, чтобы их приняли на переработку.

Расписание "Экотакси" 31 июля:

10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31)

10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Готовьте чистенькое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его.

Сухое чистое вторсырье должно быть разложено по разным мешкам:

макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок!

алюминиевые банки и прочие алюминиевые элементы

жестяные банки и прочие изделия из металла без посторонних материалов, крышки с тонкой мембраной (из-под консервов, например).

прозрачный (можно и цветной, но главное прозрачный) нематовый бутылочный пластик ПЭТ - весь, на котором написано что-то из этого: 1, рет (рете, пэт), а на дне выступает шишечка

белый матовый бутылочный пластик ПЭТ - весь, на котором написано что-то из этого: 1, рет (рете, пэт), а на дне дне выступает шишечка

небутылочный ПЭТ - контейнеры, блистеры и прочее с с маркировкой 1, рет (рете, пэт).

твердый бытовой пластик с маркировками:

2, hdpe ( pe-nd, пе, pe): бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты.

4, ldpe: фляги, контейнеры

твердый бытовой пластик с маркировкой 5 (pp): бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д.

коричневое стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы.

прозрачное стекло

зеленое стекло

Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит.

батарейки

крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ

новые экспериментальные фракции - блистеры из-под лекарств, отслужившие банковские и дисконтные карты.

одежду и ткани

Вспененный полистирол больше не принимают.

Убедитесь, что тара (бутылочки, контейнеры) - не в термоусадочной пленке - ее нужно обязательно удалить!

По мягкому пластику. Идеально - принести в том же самом пакете, из чего и состоит содержимое:

Мягкую промаркированную и нефольгированную 5ку (PP) - отдельно

Мягкую прозрачную и полупрозрачную 2ку (пакеты-майки и фасовочные пакеты) - отдельно

Пупырчатую пленку - отдельно

Прозрачную! 4ку (LDPE) - отдельно

Матовую и с рисунками 4ку (LDPE) - отдельно

Без скотча, бумаги и, желательно, без этикеток

Как правильно подготовить одежду к сдаче:

Обязательно постирайте и просушите вещи и положите их в отдельный, завязанный пакет.

Можно сдать почти всю одежду, постельное белье, полотенца, ткани.

Если на вашей одежде есть дефекты (катышки, неотстирыемые пятна, дырки) или вещи морально устарели, вы все равно можете их сдавать - они отправятся на переработку.

Нельзя сдавать нижнее белье, носки и колготки — их невозможно переработать.

Нельзя сдавать матрасы, одеяла, вещи с наполнителями, пуховики, меховые и кожаные изделия, обувь, сумки и аксессуары и мягкие игрушки – их также невозможно переработать,

Не сдавайте влажные и заплесневевшие вещи - это испортит всю партию одежды.

Убедитесь, что вы точно готовы расстаться со своими вещами и проверьте карманы, чтобы не сдать деньги, документы и ключи. Их будет невозможно потом найти и вернуть, если вы передумали или сдали что-то по ошибке.

Неподготовленное вторсырье не принимают.

Кроме того, волонтеры помогают курским пенсионерам и маломобильным людям бесплатно вывезти мусор.

Социально-экологический проект "Чистая помощь" в Курске действует уже несколько лет. В его рамках бесплатную помощь в вывозе мусора и вторсырья получают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Схема "Чистой помощи" проста: человек оставляет заявку по телефону +7 (4712) 37-01-59, указывает свой адрес и ФИО. Поступившую просьбу обрабатывают волонтеры и после этого выезжают на место. Собранный мусор выставляется заявителем за дверь квартиры, что позволяет исключить прямой контакт. Такая помощь может быть как постоянной, так и разовой.

В настоящий момент в проекте активно участвуют районы КЗТЗ, Парковая, Волокно и улица Большевиков.

Ранее КП сообщала, что в Курской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы свалки в пяти городах. Так, как сообщают в региональном комитете природных ресурсов, от объектов накопленного вреда окружающей среде в 2023 году избавятся в Льгове, Обояни, Щиграх и Курчатове. Для этих целей до 1 сентября 2022 года в Минприроды России будут направлены заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета.

Также, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе в апреле началась ликвидация полигона ТБО под Железногорском. На сегодняшний день на территории объекта создан строительный городок, продолжается сбор и вывоз фильтрата из озера и формирование тела полигона.