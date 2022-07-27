В Курске волонтеры бесплатно вывозят мусор пенсионерам

Проект действует в городе не первый год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курским пенсионерам и маломобильным людям помогают вывезти мусор.

Социально-экологический проект "Чистая помощь" в Курске действует уже не первый год. В его рамках бесплатную помощь в вывозе мусора и вторсырья получают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Схема "Чистой помощи" проста: человек оставляет заявку по телефону +7 (4712) 37-01-59, указывает свой адрес и ФИО. Поступившую просьбу обрабатывают волонтеры и после этого выезжают на место. Собранный мусор выставляется заявителем за дверь квартиры, что позволяет исключить прямой контакт. Такая помощь может быть как постоянной, так и разовой.

В настоящий момент в проекте активно участвуют районы КЗТЗ, Парковая, Волокно и улица Большевиков.