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Общество28 июля 2022 13:14

В Курской области ликвидируют свалки в райцентрах

Объекты уничтожат в 2023 году
Кристина ГОРБАТЕНКО
Свалки ликвидируют в пяти городах региона

Свалки ликвидируют в пяти городах региона

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы свалки в пяти городах. Так, как сообщают в региональном комитете природных ресурсов, от объектов накопленного вреда окружающей среде в 2023 году избавятся в Льгове, Обояни, Щиграх и Курчатове. Для этих целей до 1 сентября 2022 года в Минприроды России будут направлены заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета.

Также, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе в апреле началась ликвидация полигона ТБО под Железногорском. На сегодняшний день на территории объекта создан строительный городок, продолжается сбор и вывоз фильтрата из озера и формирование тела полигона.

Завершить рекультивацию железногорского полигона планируют в 2024 году.