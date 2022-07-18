Главные новости Курска на 18 июля 2022 года: выстрелы на границе, отключение ТВ и подготовка к отопительному сезону

В приграничье Курской области продолжаются обстрелы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле в филиале РТРС — «Курский ОРТПЦ» запланированы квартальные профилактические работы на радиотелевизионной станции Курск и других объектах, сообщили в администрации региона.

В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

18 июля с 2:00 до 11:00 в Курске возможно отключение двух мультиплексов и восьми радиостанций.

Кстати, недавно жительница Курска стала героиней проекта «Перезагрузка» на ТНТ.

Скромная девушка в очках и с медицинским дипломом Анна Мухина мечтает стать каскадером и сниматься в фильмах, выполняя опасные трюки. Аня уже устроилась на работу промышленным альпинистом, чтобы, отмывая окна пятиэтажек, стать ближе к своей мечте, но неуверенность в себе не позволяет ей идти дальше. Экстремальный эксперимент от Мари Буше научит Аню быть женственной в любой ситуации, а бьюти-эксперты превратят ее в суперкрасотку. Таков сюжет шоу.

Промышленная альпинистка Анна Мухина раньше уже снималась в шоу на этом канале. Аня была одной из участниц реалити-сериала «Солдатки», в котором она проходила военную подготовку наравне с бойцами элитных войск.

На сей раз куряне могли понаблюдать за преображением землячки в "Перезагрузке".

- Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

Сообщение появилось онлайн около половины одиннадцатого вечера 17 июля.

Накануне приграничные населенные пункты региона подверглись обстрелу ВСУ.

- Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания, - сообщил около половины шестого утра 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Обстрел на тот момент продолжался.

Всего было зафиксировано больше 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела 16 июля в поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

В Курске соцучреждения готовят к отопительному сезону.

Летом на всех объектах соцсферы идет подготовка внутренних систем отопления: промывка и опрессовка тепловых узлов, водонагревателей, внутренних систем теплоснабжения, сообщает мэрия.

Как говорят специалисты, это улучшит качество теплоснабжения в детских садах, школах, а также учреждениях культуры и спорта зимой.

Кроме того, проверяют и работоспособность приборов учета, средств измерений, задвижек.

На сегодняшний день из 159 школ и детских садов в 97 уже проведены работы.