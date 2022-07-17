Курянка снялась в проекте «Перезагрузка» на ТНТ

- Думаю, все будут очень удивлены моим новым образом не меньше, чем я - говорит Аня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Курска стала героиней проекта «Перезагрузка» на ТНТ.

Скромная девушка в очках и с медицинским дипломом Анна Мухина мечтает стать каскадером и сниматься в фильмах, выполняя опасные трюки. Аня уже устроилась на работу промышленным альпинистом, чтобы, отмывая окна пятиэтажек, стать ближе к своей мечте, но неуверенность в себе не позволяет ей идти дальше. Экстремальный эксперимент от Мари Буше научит Аню быть женственной в любой ситуации, а бьюти-эксперты превратят ее в суперкрасотку. Таков сюжет шоу.

Промышленная альпинистка Анна Мухина раньше уже снималась в шоу на этом канале. Аня была одной из участниц реалити-сериала «Солдатки», в котором она проходила военную подготовку наравне с бойцами элитных войск.

На сей раз куряне могли понаблюдать за преображением землячки в "Перезагрузке".

«Перезагрузка» уже десять лет помогает женщинам из разных уголков страны решить свои проблемы, изменить жизнь и сделать первый шаг на пути к счастью. В каждом выпуске героинь проекта Ксении Бородиной ждет преображение, которое помогают осуществить эксперты: психолог, стилист, мастер по волосам, визажист, мастер по этикету.

Анна Мухина рассказала, почему она решила принять участие в передаче:

- Я с детства мечтаю стать каскадером и сниматься в кино. Если работать над собой, учиться трюкам, актерскому мастерству и участвовать в кастингах, то моя мечта обязательно исполнится, - считает Анна. - Я хочу стать ближе к желаемому вместе с шоу “Перезагрузка”. Моя основная проблема в том, что большинство людей не верят в меня. Я уже привыкла к тому, что опровергаю их сомнения. Думаю, все будут удивлены моим новым образом не меньше, чем я.

«Перезагрузка» комплексно подходит к решению проблем тех, кто приходит на проект за помощью. Но главная задача – дать понять женщинам, что они меняются ради самих себя. Именно об этом будут новые истории и новые преображения.

Кстати, как признается Анна, предыдущие съемки в «Солдатиках» придали ей уверенности и научили идти до конца. А в шоу «Перезагрузка» она пришла, чтобы сделать правильные шаги к своей цели.

Передача вышла на канале 10 июля.