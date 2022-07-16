16 июля Курскую область обстреляли ВСУ

Об обстреле сообщил губернатор региона в половине шестого утра 16 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания, - сообщил около половины шестого утра 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Обстрел на тот момент продолжался.

Всего было зафиксировано больше 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела 16 июля в поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.