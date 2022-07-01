В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино

Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 июля было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино Курской области.

- В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем! - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

КП уже сообщала о сбитом вечером 28 июня на востоке от Курска украинском БПЛА.

Утром 29 июня в сети появились фото с места ЧП.

- В российское воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет, - сообщил губернатор региона. - На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

В начале одиннадцатого вечера обеспокоенные жители Железнодорожного и Центрального округов Курска в соцсетях стали сообщать о громких хлопках.

Напомним, 24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели.

- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.

В администрации Курской области ранее сообщили, что 1 июля рядом с поселком Теткино военные РФ выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции.

- Ведется огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей поселка и прилегающих населенных пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме,- говорят в обладминистрации.