В приграничном поселке Курской области проходят стрельбы в рамках СВО

Огонь ведется по заранее выявленным целям
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В администрации Курской области сообщили, что сегодня, 1 июля, рядом с поселком Теткино военные РФ выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции.
- Ведется огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей поселка и прилегающих населенных пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме,- говорят в обладминистрации.
Раннее КП писала о том, что 28 июня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник.
Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Роман Старовойт:
- На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.