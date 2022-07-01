В приграничном поселке Курской области проходят стрельбы в рамках СВО

Огонь ведется по заранее выявленным целям Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации Курской области сообщили, что сегодня, 1 июля, рядом с поселком Теткино военные РФ выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции.

- Ведется огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей поселка и прилегающих населенных пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме,- говорят в обладминистрации.

Раннее КП писала о том, что 28 июня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник.

Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.