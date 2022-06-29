В сети появились фото сбитого рядом с Курском беспилотника ВСУ

Вечером 28 июня куряне сообщали в соцсетях о громких хлопках
Фото: СОЦСЕТИ
КП уже сообщала о сбитом вечером 28 июня на востоке от Курска украинском БПЛА.
Утром 29 июня в сети появились фото с места ЧП.
На месте ЧП работает СК
Фото: СОЦСЕТИ
- Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет, - написал губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.
28 июня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник.
Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Роман Старовойт:
Беспилотник сбили примерно в 22.17. 28 июня восточнее Курска
Фото: СОЦСЕТИ
- На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.
В начале одиннадцатого вечера обеспокоенные жители Железнодорожного и Центрального округов Курска в соцсетях стали сообщать о громких хлопках.
Напомним, 24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели.
- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.
Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.
Ту-141 «Стриж» — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 или «Стриж».
«Стриж» предназначался для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях. Оснащался средствами фото- и инфракрасной разведки, что позволяло использовать его при любых условиях и в любое время суток. Посадка БПЛА Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части.
Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе, УССР, состоял на вооружении ВВС ВС Союза ССР, с 1979 года по 1989 год, комплексы преимущественно дислоцировались на западной границе Союза ССР.
После начала весной 2014 года боевых действий на востоке Украины министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».