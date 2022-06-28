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Политика28 июня 2022 20:13

Недалеко от Курска сбит украинский беспилотник

Местных жителей просят сохранять спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об инциденте сообщил вечером 28 июня губернатор региона

Об инциденте сообщил вечером 28 июня губернатор региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 июня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник.

Об этом в соцсети сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

В начале одиннадцатого вечера обеспокоенные жители Железнодорожного и Центрального округов Курска в соцсетях стали сообщать о громких хлопках.

Напомним, 24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели.

- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.

Раннее КП писала о том, что 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник.

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет, - сообщил Роман Старовойт.

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