В обстрелянном со стороны Украины курском поселке начались восстановительные работы

Никто из жителей не пострадал Фото: предоставлено пресс-службой

В поселке Теткино Курской области, который был обстрелян в очередной раз ВСУ рано утром 6 июня, специалисты комитета ЖКХ региона сейчас определяют объемы ремонтных работ.

- Было прямое попадание через крышу в одну из квартир жилого дома. К счастью, никто из жителей не пострадал, почти все переехали к родственникам. Разрушения внушительные, но поврежденную часть дома возможно восстановить. А вот рядом стоящая хозяйственная постройка ремонту не подлежит, - сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт. - Уже восстанавливают автомобильный мост через реку Сейм, завтра планируют все завершить. Жителям поселка будет оказана вся необходимая помощь. Никого в беде не оставим!

Как сообщала ранее КП, 6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.

Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.

Накануне вечером 5 июня в обладминистрации Курской области опровергли информацию, распространявшуюся в телеграм-каналах, об утреннем обстреле поселка Теткино и якобы пострадавших во время этой атаки.

- Информация не соответствует действительности, - сказали в Доме Советов.

30 мая на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах региона по поручению Министра обороны приняты дополнительные меры.

- В регион направлено большое количество личного состава, также уже прибыло и продолжает прибывать к нам дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок, - говорит Роман Старовойт.