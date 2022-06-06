ВСУ снова обстреляли поселок в Курской области

Удары наносились по промпредприятиям и мосту, сказал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.

Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Накануне вечером 5 июня в обладминистрации Курской области опровергли информацию, распространявшуюся в телеграм-каналах, об утреннем обстреле поселка Теткино и якобы пострадавших во время этой атаки.

- Информация не соответствует действительности, - сказали в Доме Советов.

30 мая на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах региона по поручению Министра обороны приняты дополнительные меры.

- В регион направлено большое количество личного состава, также уже прибыло и продолжает прибывать к нам дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок, - говорит Роман Старовойт.

Губернатор заявляет, все это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителям Курской области. Также глава региона добавил, что на данный момент в приграничных районах области сохраняется напряженная обстановка.

Ранее КП сообщала, что в курском селе от обстрела ВСУ пострадали школа, три дома и дворовые постройки. 26 мая со стороны Украины было обстреляно село Воробжа Суджанского района.