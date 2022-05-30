Минобороны направило в Курскую область дополнительные силы и вооружение

Об усилении мер безопасности сообщил губернатор Роман Старовойт Фото: Архив "КП"

30 мая на оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах региона по поручению Министра обороны приняты дополнительные меры.

- В регион направлено большое количество личного состава, также уже прибыло и продолжает прибывать к нам дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок, - говорит Роман Старовойт.

Губернатор заявляет, все это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителям Курской области. Также глава региона добавил, что на данный момент в приграничных районах области сохраняется напряженная обстановка.

Ранее КП сообщала, что в курском селе от обстрела ВСУ пострадали школа, три дома и дворовые постройки. 26 мая со стороны Украины было обстреляно село Воробжа Суджанского района.