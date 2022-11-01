Дмитрий Калинин из Курска борется за звание «Народного участкового» страны

Дмитрий служит в органах внутренних дел больше 20 лет Фото: материалы пресс-служб

1 ноября стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Победителя выберут интернет-пользователи. Проголосовать можно на сайте КП с 1 по 10 ноября.

Курскую область представляет майор полиции Дмитрий Калинин. Он стал победителем регионального этапа конкурса, который проходил с 11 по 20 сентября.

Дмитрий служит в органах внутренних дел больше 20 лет, и все эти годы верен службе участковых уполномоченных Отдела МВД России по Курскому району. Много лет его административным участком является Моковский сельский совет. Только за этот год участковый рассмотрел более 2300 обращений курян.

- Служба в полиции — это не случайность, а мой сознательный и осознанный выбор. Конечно, на деле работа участкового не такая, какой ее многие представляют. Но с опытом в ней начинаешь чувствовать романтику.Как и в любом деле – сразу понимаешь, твое это или нет. Спустя непродолжительное время после моей стажировки в должности участкового я понял, что это мое! Прошло больше двадцати лет и в ближайшее время я не планирую что-то менять, - говорит участковый.

Чтобы одержать победу в финале Всероссийского конкурса, Дмитрию Калинину нужна поддержка курян. Для участия в онлайн-голосовании перейдите по ссылке и авторизируйтесь через соцсеть.