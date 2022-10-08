В Курской области выбирают лучшего участкового

Лучшего анискина выберут большинством голосов Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России. Акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, сообщают организаторы.

Победителй каждого этапа конкурса определяют большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут наши граждане, чей покой участковые охраняют.

Конкурс пройдет в три этапа.

Первый этап прошел на региональном уровне с 11 по 20 сентября. На официальном интернет-сайте УМВД России по Курской области пользователи выбрали пять участковых уполномоченных полиции, набравших наибольшее количество голосов.

Второй этап стартует с 7 октября и продлится до 16 октября. Победитель представит Курскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Третий – заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона (победители региональных этапов). Победитель определяется по итоговому индексу доверия граждан.

В Курской области стартовал II этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022».

По результатам I этапа конкурса в II этап вышли пять участковых уполномоченных полиции, за которых Интернет-пользователи отдали наибольшее количество голосов. Ими стали:

1. Шахвеледов Рустам Гусейинович (Отд МВД России по Пристенскому району) – 928 голосов.

2. Мезенцев Игорь Владимирович (ОМВД России по Суджанскому району) – 597 голосов.

3. Юреня Евгений Николаевич (Отд МВД России по Кореневскому району) – 396 голосов.

4. Калинин Дмитрий Витальевич (ОМВД России по Курскому району) – 366 голосов.

5. Кулакова Олеся Сергеевна (Отд МВД России по Касторенскому району) – 207 голосов.

Куряне могут сделать свой выбор до 16 октября (включительно). Право выбрать участника, который будет представлять Курскую область в финале Всероссийского конкурса, предоставлено гражданам, сообщили в УМВД региона.

Победитель определится с помощью онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Курской области.