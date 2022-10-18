В Курской области выбрали лучшего участкового

Дмитрий Калинин служит в органах внутренних дел больше 20 лет Фото: предоставлено пресс-службой

"КП" уже рассказывала, что с 7 по 16 октября в регионе проходил второй этап Всероссийского конкурса "Народный участковый", организованного МВД России совместно с ИД "Комсомольская правда". Куряне выбирали лучшего участкового Курской области, который представит регион на Всероссийском этапе конкурса.

Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» – отличный пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

В борьбе за право стать финалистами конкурса «Народный участковый-2022» приняли участие полицейские, отобранные из конкурсантов первого этапа: Шахвеледов Рустам (Отд МВД России по Пристенскому району), Мезенцев Игорь (ОМВД России по Суджанскому району), Юреня Евгений (Отд МВД России по Кореневскому району), Калинин Дмитрий (ОМВД России по Курскому району), Кулакова Олеся (Отд МВД России по Касторенскому району).

Напомним, что I этап конкурса «Народный участковый» в Севастополе проходил с 11 по 20 сентября. Жители региона изучили анкеты 37 участковых уполномоченных полиции и сделали свой выбор.

Любой житель Курской области мог выбрать того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него на официальном сайте УМВД России по Курской области.

Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый» стал майор полиции Дмитрий Калинин – старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по Курскому району. Дмитрий побеждает в этом конкурсе уже второй год подряд.

Дмитрий Калинин служит в органах внутренних дел больше 20 лет, и все эти годы верен службе участковых уполномоченных Отдела МВД России по Курскому району. Много лет его административным участком является Моковский сельский совет. На сегодня это почти три с половиной тысячи человек, безопасность которых для Дмитрия Витальевича в приоритете. Только за этот год участковый рассмотрел более 2300 обращений курян.

- Служба в полиции — это не случайность, а мой сознательный и осознанный выбор. Конечно, на деле работа участкового не такая, какой ее многие представляют. Но с опытом в ней начинаешь чувствовать романтику.

Как и в любом деле – сразу понимаешь, твое это или нет. Спустя непродолжительное время после моей стажировки в должности участкового я понял, что это мое! Прошло больше двадцати лет и в ближайшее время я не планирую что-то менять.

У меня довольно спокойный участок. Сам проживаю здесь же и искренне люблю это место. Это – мой дом, и я делаю все, чтобы в моем доме было безопасно и спокойно.

Но и преступления случаются, за мой стаж службы в основном одни и те же, как под копирку, только мошенники сегодня стали более изощренными и действуют почти гипнотически. Но, когда ко мне подходят местные жители и рассказывают, что им звонили аферисты, а они преступникам не поверили и сохранили свои деньги – это, как бальзам на душу. Значит, все – не зря! Значит, профилактикой я добился своего.

Мой принцип работы простой - к людям с добром надо. Улыбнись лишний раз, и разговор сразу сложится, и проблема решится скорее. Ведь сложности и вопросы, с которыми ко мне обращаются, не просто прихоти, а важные проблемы, которые затрагивают чьи-то судьбы.

Конечно, граждане, смотря современные фильмы про полицейских, уверены, что в жизни все так же. А на деле оказывается совсем иначе.

Я сам, кстати, фильмы про полицейских сейчас смотрю скептически, точнее оценивающе.

Но тем, кто, вдохновился сериалами и собирается устраиваться на службу в полицию, могу сказать одно – это не так романтично, как показывают в кино. Но когда начинаешь помогать людям, чувствуешь свою надобность и слышишь слова благодарности за помощь - этих эмоций ничто не заменит!

Благодарю всех, кто второй год подряд отдал свой голос за меня в конкурсе. Ценю каждого!, - рассказывает участковый уполномоченный Дмитрий Калинин.

Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.