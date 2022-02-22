20 тонн гуманитарного груза отправили из Липецкой области беженцам из Донбасса

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Первая партия гуманитарной помощи для донбасских беженцев отправлена из Липецкой области. Крупные предприятия региона и предприниматели собрали 20 тонн груза: детское питание, напитки, товары первой необходимости, продукты длительного хранения.

Инициатором сбора гуманитарного груза стало региональное отделение партии «Единая Россия», где для оказания помощи беженцам из Донбасса был создан оперативный штаб, его возглавил секретарь реготделения партии, руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. «Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места», – подчёркивает глава региона.

Автомобиль с собранным грузом из Липецка отправился в Воронеж, где формируется колонна гуманитарной помощи, которая уже доставит продукты и товары в Ростовскую область. Сейчас там размещена большая часть беженцев из Донбасса.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.