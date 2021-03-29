Курского реаниматолога, подозреваемого в убийстве студентки, взяли под стражу на два месяца

Сурагин просил домашний арест

29 марта Фатежский районный суд Курской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 30-летнему анестезиологу-реаниматологу Сурагину А.В., которого обвиняют в убийстве 21-летней студентки курского медуниверситета.

Как «КП» сообщала ранее, житель Курска Сурагин А.В. работал в Фатежской районной больнице анестезиологом-реаниматологом. В ночь с 26 на 27 марта он находится на своем рабочем месте.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений к 21-летней медсестре, она стал избивать хрупкую девушку, а затем задушил ее. По словам родственников погибшей, тело девушки со следами побоев обнаружили в лифте.

Ирина училась на четвертом курсе медуниверситета, мечтала стать нейрохирургом. В районной больнице оказывала помощь больным ковидом. Сегодня девушку похоронили, проститься с ней пришел весь город.

Сурагин А.В. вину свою признал, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина женат, детей у него нет, как об этом сообщали ранее. К уголовной ответственности также не привлекался.

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Тело 21-летней Ирины со следами удушения обнаружили в лифте медучреждения. В убийстве девушки подозревают заведующего отделением реанимации этой же больницы. По версии следствия, врач ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил ее, а затем схватил руками за шею и задушил.

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— Нашу Иринку нашли мертвой, просто разорванной в лифте, - говорит убитый горем мужчина. — Врач давно домогался до нее, но она молчала. Он закрыл ее в лифте между этажами, и ей некуда было деваться…