Курского реаниматолога подозревают в зверском убийстве медсестры

Подозреваемого задержали

Золотухинский межраследственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства. Чудовищное преступление произошло в ночь с 26 на 27 марта в Фатежской районной больнице Курской области.

Тело 21-летней Ирины со следами удушения обнаружили в одном из кабинетов медучреждения. В убийстве девушки подозревают заведующего отделением реанимации этой же больницы. По версии следствия, врач ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил ее, а затем схватил руками за шею и задушил.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

В соцсетях пишут, что подозреваемый был направлен в районную больницу для оказания помощи больным коронавирусом. Известно, что мужчина женат, у него двое детей. По предварительной информации, в ночь убийства реаниматолог был сильно пьян. Свою страничку соцсетях врач оперативно удалил.

Ирина - студентка четвертого курса медуниверситета. В тот злополучный день девушка находилась в районной больнице на подработке в красной зоне. Она не должна была выходить, но ее попросила подменить коллега.

Фатеж – маленький городок. Все друг о друге все знают. Об Ирине отзываются только положительно.

- Ира была хорошо воспитанной и порядочной девушкой, - рассказали соседи. – Образованная, грамотная, умная, вредных привычек у нее не было. Училась и в школе, и в вузе отлично. Собиралась замуж за военного, и тут такая трагедия… У Ирины остались две младшие сестренки.

«Вчера остановилось сердечко, это милое создание, Боже, была жестоко убита самим врачом-оборотнем, в понедельник похороны», - сообщила мама Ирины в соцсети.

После произошедших событий горожане находятся в шоке. Говорят, что подозреваемый был и ранее замечен пьяным на рабочем месте, и не раз приставал к девушке.

Администрация Курской области выразила соболезнование родным и близким в связи с гибелью девушки. Редакция «КП» к ним присоединяется.

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