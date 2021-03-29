Погибшая от рук курского реаниматолога Ирина мечтала стать нейрохирургом

По версии следствия, врач-реаниматолог той же больницы жестоко избил 21-летнюю сотрудницу, а затем задушил Фото: Из открытых источников

Сегодня Фатеж прощается с Ириной – молоденькой медсестрой из местной ЦРБ, зверски убитой врачом-реаниматологом этой же больницы. Как мы рассказывали ранее, чудовищное преступление произошло в ночь с 26 на 27 марта прямо в медицинском учреждении.

По версии следствия, врач-реаниматолог той же больницы жестоко избил 21-летнюю сотрудницу, а затем задушил. Фатежане поговаривают, что девушка была и изнасилована. Ирину нашли мертвой в лифте и вызвали полицию.

— Мы утром проснулись, я стал звонить Ире, чтобы забрать ее после ночной смены, - рассказал отчим погибшей Александр.

Девушка не брала трубку, мужчина поехал к больнице, а там кругом полиция.

— Нашу Иринку нашли мертвой, просто разорванной в лифте, - говорит убитый горем мужчина. — Врач давно домогался до нее, но она молчала. Он закрыл ее в лифте между этажами, и ей некуда было деваться…

Александр не понимает как такое чудовищное преступление могло произойти в больнице, там, где должны спасать людей – убивают.

— И кого? Маленького, хрупкого ангелочка, - говорит мужчина. — Она никому никогда не принесла вреда. Училась отлично и в школе, и в институте. Мечтала стать нейрохирургом, скоро собиралась ехать в Москву на олимпиаду, поступать в аспирантуру, а так все резко оборвалось.

— Весь Фатеж плачет, весь Фатеж плачет, - повторяет Александр.

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Тело 21-летней Ирины со следами удушения обнаружили в больничном лифте. В убийстве девушки подозревают заведующего отделением реанимации этой же больницы. По версии следствия, врач ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил ее, а затем схватил руками за шею и задушил.