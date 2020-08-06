Коронавирус в Курске, последние новости на 6 августа 2020: 23 процента обследованных имеют антитела

Уже провели 14 238 тестирований Фото: Из архива "КП"

В начале июня в лаборатории Курского областного кожвендиспансера начали проводить исследования на антитела к коронавирусу. Уже провели 14 238 тестирований. У 23% обследованных курян выявлены антитела IgG, свидетельствующие о том, что человек переболел COVID-19.

Ежедневно в лаборатории делают до 500 таких исследований методом иммуноферментного анализа крови (ИФА). В плановом режиме тестируют медицинских работников, сотрудников учреждений здравоохранения, пациентов ковидных стационаров.

Экспресс-тесты на антитела также делают экстренным пациентам в Курской областной больнице, детской областной больнице, городской больнице № 4 и в областной детской больнице № 2.

Выявляют антитела к COVID-19 и у доноров на Курской областной станции переливания крови. За последние полтора месяца донорами стали 1382 человека, у 9,8% выявлены антитела к коронавирусу.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 августа 2020 года составило 6345 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

За последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек Фото: материалы пресс-служб

В Курском драматическом театре им. Пушкина состоялся первый сбор труппы после пандемии. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки 229-й театральный сезон откроется 10 сентября.