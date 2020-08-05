5 Авг. 2020 2020-08-05T09:49:05+03:00

За сутки заболело больше, чем выписали Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 5 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 августа 2020 года составило 6345 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1157 пациентов: 244 находится в больницах, 913 лечатся дома. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего выписан 5141 пациент, в том числе 15 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU