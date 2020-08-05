2020-08-05T16:11:10+03:00
Звезды

10 сентября в Курске планируют открыть театральный сезон

Премьерным спектаклем станет пьеса Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас»
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа над драматической новеллой уже стартовалаРабота над драматической новеллой уже стартовалаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курском драматическом театре им. Пушкина состоялся первый сбор труппы после пандемии. Председатель областного комитета культуры Юлия Полетыкина сообщила, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки 229-й сезон Курского областного драматического театра имени Пушкина откроется 10 сентября.

Премьерным спектаклем станет пьеса Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». Эту постановку готовит московский режиссер Вячеслав Сорокин совместно с курскими актерами.

Работа над драматической новеллой уже стартовала. Она будет представлена в двух действиях. В основе постановки лежит одноименная пьеса Владимира Гуркина, который больше известен как автор сценариев к советским фильмам, один из них – «Любовь и голуби».

Пьеса посвящена всем погибшим в Великой Отечественной войне, а также труженикам тыла. В спектакле расскажут о жизненной истории, которая произошла в деревне на Урале, отметили в Курском драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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