2020-07-23T21:11:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 24 июля 2020: в Семашко поступило два аппарата ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 24 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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Оборудование введут в эксплуатацию в ближайшее времяОборудование введут в эксплуатацию в ближайшее времяФото: Из архива "КП"
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В областную клиническую инфекционную больницу им. Н. А. Семашко поступило два аппарата для неинвазивной искусственной вентиляции легких. Их приобрели за счет федерального бюджета.

Оборудование введут в эксплуатацию в ближайшее время. Сейчас в областной клинической инфекционной больнице им. Н. А. Семашко подключено 88 аппаратов ИВЛ. До конца года в Курскую область поступит еще 191 аппарат ИВЛ.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 июля 2020 года составило 5991 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек.

Сейчас лечатся 1264 пациента: 239 – в больницах, 1025 – находятся в дома. На ИВЛ находятся 13 пациентов. Всего выписано 4682 пациента, в том числе 45 за последние сутки.

Статистика Фото: Яндекс

СтатистикаФото: Яндекс

Курские детские сады приглашают всех желающих. Чтобы привести ребенка в садик, родитель должен уведомить об этом руководство учреждения, сдать в поликлинике анализы и получить справку о здоровье ребенка. Никакие другие документы, в том числе справки с места работы родителей, не нужны.

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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