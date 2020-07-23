Курские детсады принимают всех желающих

23 Июль 2020 2020-07-23T16:54:24+03:00

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Курские детские сада перешли на режим с наполняемостью не более 50%. Для того чтобы привести ребенка в садик, родитель должен уведомить об этом руководство учреждения, сдать в поликлинике анализы и получить справку о здоровье ребенка. Никакие другие документы, в том числе справки с места работы родителей, не нужны.

Сегодня в детские сады родители привели 3038 детей. Так, например, в центре развития детей № 98 из 420 детей – в саду 59. Работают семь групп, с понедельника, учитывая пожелания родителей, откроется еще одна.

Работа детсадов организована с соблюдением всех требований Роспотребнадзора – детям измеряют температуру, помещения и игрушки обрабатываются два раза в день. Сейчас большую часть времени дети проводят на свежем воздухе.

Обращаться по всем вопросам можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в областной и городской комитеты образования по телефонам горячей линии: 70-29-39, 70-14-59.

ИСТОЧНИК KP.RU