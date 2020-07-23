23 Июль 2020 2020-07-23T10:12:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 23 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 23 июля 2020 года составило 5991 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 34 человек.

Сейчас лечатся 1264 пациента: 239 – в больницах, 1025 – находятся в дома. На ИВЛ находятся 13 пациентов. Всего выписано 4682 пациента, в том числе 45 за последние сутки.

На сегодняшний день умерли 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU